F1 George Russell | Voglio fare bene nel GP di casa non penso di andare via dalla Mercedes

Il Gran Premio di Gran Bretagna si avvicina, e George Russell punta a brillare nel suo GP di casa con la Mercedes. Dopo il weekend in Austria e la vittoria di Norris, l’atmosfera a Silverstone si infiamma, mentre la Ferrari si presenta con un podio di rilievo firmato Leclerc. La sfida è aperta: chi conquisterà la gloria sulle mitiche curve di Silverstone? La suspense è già nel paddock!

Si apre con il consueto media-day la settimana che porterĂ al Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il weekend affrontato in Austria, concluso con la vittoria di Lando Norris, il calendario mondiale propone ora il GP britannico, che verrĂ disputato sul circuito di Silverstone. L’anno scorso fu Lewis Hamilton a trionfare nella pista di casa. La Ferrari viene da un podio interessante con Charles Leclerc, grazie al quale ha conquistato la seconda posizione nella classifica dei team. La scuderia di Maranello proverĂ ad essere la seconda forza dietro la McLaren anche nel GP in programma domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Voglio fare bene nel GP di casa, non penso di andare via dalla Mercedes”

