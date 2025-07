Bce alcuni nel Consiglio ritengono già espansivi i livelli dei tassi

La recente riunione della BCE ha rivelato un dibattito acceso tra i membri del Consiglio, con alcuni che ancora vedono i tassi come strumenti di politica monetaria troppo espansivi. Dopo intense discussioni, solo un membro si è opposto al taglio deciso il 6 giugno. Questa decisione riflette le sfide e le delicate scelte che l’istituzione deve affrontare per sostenere l’economia europea. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa?

Roma, 3 lug. (askanews) – L'ultimo taglio dei tassi della Bce è stato deciso al termine di una ampia discussione, al Consiglio direttivo del 5 e 6 giugno scorsi, durante la quale alcuni componenti avevano inizialmente espresso la preferenza per confermare i livelli del costo del danaro. Secondo quanto riportano i verbali della riunione, pubblicati oggi dall'istituzione monetaria, alla fine solo un componente del Consiglio si è espresso contro il taglio, gli altri si sono uniti al consensus per la nuova riduzione, ma la natura del dibattito lascia pensare che i segnali di pausa sui tagli – per la riunione di luglio – hanno alle spalle elementi che potrebbero rendere ulteriori riduzioni non facili da far approvare.