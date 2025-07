Tecnologia algoritmi contro il caldo | così l’IA monitora i laghi glaciali

In un’estate segnata da temperature record, la Valle d’Aosta si distingue per un’innovativa soluzione tecnologica contro il rischio di esondazioni dei laghi glaciali. Cos236 l8217ia, grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, monitora costantemente e in modo autonomo il territorio, garantendo maggiore sicurezza e prevenzione. Questa tecnologia all’avanguardia, finanziata dai fondi PNRR, rappresenta un passo decisivo nel proteggere le comunità e l’ambiente alpino.

Grazie a sofisticati algoritmi creati con l’intelligenza artificiale la Valle d’Aosta, in questa estate rovente, sta rafforzando il monitoraggio dei pericolosi laghi glaciali a rischio di esondazione. Finanziata con i fondi Pnrr, la tecnologia consente alla Fondazione montagna sicura di Courmayeur di esaminare automaticamente per tutta l’estate le fotografie satellitari del territorio valdostano, individuando e misurando le masse d’acqua che si creano ad alta quota. Giacimenti, spesso nascosti nella pancia dei ghiacciai in scioglimento, che potrebbero scoppiare improvvisamente creando delle vere e proprie bombe d’acqua, sommergendo i territori sottostanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

