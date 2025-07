Davide Nicola Cremonese ecco perché il club neopromosso ha fatto questa scelta

Davide Nicola, il tecnico che con la sua passione ha conquistato la Cremonese, rappresenta molto più di un semplice allenatore. La sua scelta di sposare questa neopromossa in Serie A nasce da un progetto condiviso, dalla voglia di riscatto e dalla determinazione di scrivere un nuovo capitolo di successi. E così, il suo matrimonio con i grigiorossi si rivela un investimento di fiducia e ambizione, destinato a lasciare il segno nel calcio italiano.

Davide Nicola e il suo matrimonio con la Cremonese. Le motivazioni dietro a questa scelta Dopo giorni di attesa, la panchina della Cremonese ha finalmente trovato il suo padrone: Davide Nicola (ex Cagliari). La scelta della società grigiorossa, neopromossa in Serie A, non è stata casuale, ma una decisione ponderata e mirata, dettata da una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com