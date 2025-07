MiC annunciate dimissioni volontarie di Nicola Borrelli direttore generale dipartimento Cinema e Audiovisivo che diede fondi a Kaufmann

In un clima di svelamenti e polemiche, Nicola Borrelli, direttore generale del Dipartimento Cinema e Audiovisivo, ha deciso di dimettersi volontariamente. La sua decisione arriva in seguito allo scandalo che coinvolge i fondi di 836 mila euro destinati al tax credit per Francis Kaufmann, sospettato di gravi reati. Questa scelta apre un nuovo capitolo, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza nel settore culturale che merita tutta l’attenzione.

Il direttore generale del dipartimento del Cinema e dell'Audiovisivo si è dimesso dopo lo scandalo degli 836 mila euro di fondi tax credit del Ministero della Cultura a Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili Nella tarda serata di mercoledì 2 luglio, il ministero della Cultura.

