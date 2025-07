Alcolock De Luca | Se impedisce a qualche squinternato di mettersi al volante mi sembra interessante

Il nuovo decreto firmato dal ministro Salvini, che introduce l’alcolock, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza stradale. Questo sistema intelligente impedisce a chi ha assunto alcol di mettersi alla guida, contribuendo a ridurre incidenti e tragedie. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ne riconosce il valore, auspicando che possa fermare efficacemente gli spericolati come quelli che percorrono via Barolo o via Grappa. La domanda è: questa innovazione cambierà davvero le regole della strada?

“Non conosco come funzioni ma se impedisce a qualche squinternato di mettersi al volante dopo essere passato per via Barolo o via Grappa mi sembra un provvedimento interessante”. Questo il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla firma del ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, apposta sul decreto che prevede l’obbligo dell’alcolock, il sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito, per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gl. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alcolock, De Luca: “Se impedisce a qualche squinternato di mettersi al volante mi sembra interessante”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che rende operativo l’alcolock, il dispositivo di controllo impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha un livello alcolico superiore allo zero. Montarlo costa intorno ai 2mila euro: chi deve installarlo Vai su Facebook

