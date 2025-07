S&P aumento spese difesa Ue non provoca uno shock sul debito

L'aumento delle spese militari nell'UE, in risposta alle nuove sfide di sicurezza, non provocherà uno shock sul debito pubblico europeo. Secondo l'agenzia S&P, gli incrementi saranno graduali, esercitando pressioni sui bilanci nazionali senza minare la stabilità finanziaria. Tuttavia, questa spesa non rappresenta un motore di crescita economica, con un impatto stimato dello 0,1-0,3% del PIL dell'eurozona. Resta quindi da capire come questi investimenti influenzeranno il panorama geopolitico ed economico nei prossimi anni.

L'aumento delle spese per la difesa Nato comporterà pressioni sui bilanci dei Paesi europei ma non uno shock sul debito. E' quanto scrive l'agenzia S&P in un rapporto secondo cui "gli aumenti della spesa saranno probabilmente graduali". Al tempo stesso la crescita delle spese militari è improbabile che possa rappresentare un elemento di stimolo alla crescita economica e avrà solo impatto dello 0,1-0,3% del Pil dell'eurozona fino alla fine del 2028. In particolare, secondo S&P "l'obiettivo di spesa per la difesa della Nato, pari al 3,5% del Pil, se pienamente attuato senza misure di compensazione, potrebbe aggiungere 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - S&P, aumento spese difesa Ue non provoca uno shock sul debito

In questa notizia si parla di: spese - difesa - aumento - shock

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

LA CORTE DEI CONTI METTE IN GUARDIA SULLE SPESE PER LA DIFESA: “SCELTE DIFFICILI PER L'ITALIA VISTA LA SITUAZIONE DI DEFICIT ” La Corte dei conti fa il punto sull’equilibrio dei conti pubblici dello Stato nella relazione al Giudizio di parificazi Vai su Facebook

S&P, aumento spese difesa Ue non provoca uno shock sul debito; «Dalla Germania all’Italia, il riarmo della Nato peserà sui profili di credito dei Paesi Ue»; “In Italia bene Marina e Aeronautica, luci e ombre per l’Esercito: ecco dove investire, il generale Chiapperini a sulle spese militari da aumentare al 5%.

S&P, aumento spese difesa Ue non provoca uno shock sul debito - L'aumento delle spese per la difesa Nato comporterà pressioni sui bilanci dei Paesi europei ma non uno shock sul debito. Come scrive ansa.it

Nato, Foti: "No allarmismi su spese difesa, 3,5miliardi in ogni legge bilancio" - Per raggiungere la soglia del 5% del Pil per la difesa, come da accordi Nato, "ogni legge di bilancio deve avere un aumento medio di 3- Riporta finanza.repubblica.it