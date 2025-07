Arsenali Usa a secco | stop armi a Kiev Trump punta tutto sul Medio Oriente

L’arena internazionale brucia di tensioni e alleanze in evoluzione: arsenali a secco, strategie di Trump e Mosca che cambiano le carte in tavola, e una regione sempre più instabile. La pace sembra un miraggio, mentre i leader globali giocano le loro carte per il futuro. Due articoli approfondiscono questa complessa dinamica, offrendo uno sguardo chiaro e coinvolgente sui principali eventi mondiali. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste mosse strategiche.

Mosca esulta: «Pace più vicina». Zelensky pronto a comprare o affittare le forniture militari. Trump vuol giocare di sponda con Putin sul dossier iraniano e rafforzarsi nell’Indo-pacifico, a scapito di Turchia e Cina.. Netanyahu: «Per Hamas è finita». Opposizione pronta a sostenere Bibi se l’ultradestra lo molla. Sparata del ministro israeliano Levin: «È ora di annettere la Cisgiordania».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Arsenali Usa a secco: stop armi a Kiev. Trump punta tutto sul Medio Oriente

Arsenali Usa a secco: stop armi a Kiev. Trump punta tutto sul Medio Oriente.

Trump taglia le armi all'Ucraina, il Cremlino esulta - Come un fulmine e ciel sereno, la Casa Bianca ha autorizzato l'interruzione di alcune forniture militari a Kiev, a ... Riporta ansa.it