Piano Casa Noi Moderati incontra le associazioni del settore

Si è riunito oggi, a Roma, alla Camera, il primo tavolo tecnico per il Piano Casa promosso da Noi Moderati. All’incontro, a cui sono stati invitati rappresentanti delle principali associazioni e realtà di riferimento nel settore immobiliare e abitativo, sono intervenuti la senatrice Maria Stella Gelmini, il deputato Pino Bicchielli e il responsabile nazionale per la Casa e le Politiche Abitative del partito nonché promotore di ReFuture – Forum dell’economia immobiliare, Andrea Napoli. Lo scopo è avviare un confronto costruttivo e permanente per la definizione di una proposta efficace fondata sulla collaborazione tra istituzioni e attori del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it