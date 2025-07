Telepass Ponza la mobilità è smart anche in mare

L’estate 2025 rivoluziona la mobilità nelle acque italiane con Telepass Mare Ponza, il servizio digitale che semplifica l’ormeggio delle imbarcazioni a Ponza e Palmarola. Con un semplice smartphone, i diportisti possono pagare il ticket ambientale in modo rapido e sicuro, favorendo una navigazione più smart e sostenibile. Questa innovazione apre nuove frontiere per la mobilità marittima, portando comodità e rispetto per l’ambiente direttamente sul mare.

Ponza, 3 luglio 2025- L’ estate 2025 porta una novità nella mobilità marittima italiana: nasce Telepass Mare Ponza, il servizio digitale che consente di pagare il ticket ambientale previsto per l’ormeggio delle imbarcazioni a Ponza e Palmarola, direttamente via smartphone. La nuova app offerta da Telepass, società del Gruppo Mundys e leader del telepedaggio e della mobilità integrata, segna l’ingresso di Telepass in un ambito inedito della mobilità, ampliando la propria offerta anche alle autostrade del mare. Con Telepass Mare Ponza diventa possibile effettuare il pagamento del ticket ambientale direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app dedicata, a prescindere che si sia cliente Telepass. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

