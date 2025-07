Giornata dei Piccoli martiri di Gorla il 20 ottobre Camera approva unanime Frassinetti FdI | Sensibilizziamo giovani sull’orrore della guerra

Il 20 ottobre ricorre la Giornata dei Piccoli Martiri di Gorla, un doloroso ricordo della tragedia del 1944, quando un bombardamento colpì la scuola elementare Francesco Crispi, uccidendo circa 200 bambini. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato all’unanimità un disegno di legge proposto da Frassinetti (FdI) per commemorare questa tragica giornata e sensibilizzare i giovani sull’orrore della guerra, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Il disegno di legge è volto a commemorare la tragica giornata del 20 ottobre 1944, quando un bombardamento degli Alleati colpì la scuola elementare Francesco Crispi uccidendo circa 200 bambini La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la proposta.

