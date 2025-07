Montagnola il Comune dà il via al piano lavori da 30 milioni E chiama i migliori progettisti europei per il restyling

Montagnola si prepara a una rivoluzione urbana: con un investimento di 30 milioni di euro, il comune avvia un ambizioso piano di lavori pubblici, coinvolgendo i migliori progettisti europei per un restyling innovativo. L’obiettivo è trasformare il quartiere in un esempio di sostenibilità e modernità , migliorando la qualità della vita dei cittadini. Una sfida che promette di cambiare volto alla città , rendendola più vivibile e attrattiva.

Bologna, 3 luglio 2025 – Via libera al Programma dei lavori pubblici da 30 milioni di euro. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore, con la vice Emily Clancy e mezza giunta (gli assessori Madrid, Borsari e Ara). Si tratta di un piano triennale approvato nei giorni scorsi dalla giunta che ora proseguirà il suo iter consiliare. Ma la vera novità , che si aggiunge a interventi relativi a ‘Bologna verde’, politiche abitative, condizionatori nelle scuole e bilancio partecipativo nei Quartieri, è la gara europea per il restyling del parco della Montagnola. Obiettivo: richiamare i migliori progettisti internazionali per dare corpo a un investimento di 6,4 milioni di euro finanziati dal Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (per 5,2 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montagnola, il Comune dà il via al piano lavori da 30 milioni. E chiama i migliori progettisti europei per il restyling

In questa notizia si parla di: piano - lavori - milioni - montagnola

Diserbo stradale, al via il piano congiunto di Comune e AnconAmbiente: le zone e le vie interessate dai lavori - ... interesserà diverse zone e vie della città . Grazie a questa iniziativa, si punta a rimuovere le infestanti dalle aree stradali, garantendo un ambiente più curato e accessibile per tutti i cittadini.

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara volano (di nuovo) gli stracci ma volano anche le cifre, esattamente quelle del conto in banca della showgirl che l’ex marito accusa di “un furto di 7 milioni di euro trasferiti sul suo conto personale”. Con tanto di foto. Nuova puntat Vai su Facebook

Montagnola, il Comune dà il via al piano lavori da 30 milioni. E chiama i migliori progettisti europei per il restyling; Lavori pubblici, presentato un piano da 30 milioni; Nuove case e un nuovo spazio polifunzionale. Cento milioni per cambiare la Montagnola.

Lavori pubblici a Bologna: Lepora spiega il progetto - Il sindaco promette 3mila nuovi alberi nei quartieri e la riprogettazione complessiva del parco della Montagnola. Da ilrestodelcarlino.it

Bologna, il piano alberi da 23 milioni di euro: tutti gli interventi del Comune (compreso un parco al Lazzaretto) - Il piano prevede la creazione di aree boschive e interventi diffusi in centro e fuori città, ma anche progetti già noti, tra cui la riqualificazione di Montagnola (6,4 milioni) e quella prevista su Vi ... Scrive corrieredibologna.corriere.it