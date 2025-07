Via Prenestina arrivano i cartelli antisemiti con divise naziste e stella di David

Il razzismo e l’odio antisemita minacciano ancora una volta il tessuto sociale di Roma. Dopo Trastevere e Centocelle, i cartelli con simboli nazisti e la Stella di David si sono diffusi anche su Via Prenestina, suscitando paura e sdegno tra cittadini e istituzioni. È urgente combattere questa guerra ideologica per preservare i valori di tolleranza e rispetto che rendono grande la nostra città. Il nostro impegno è fondamentale per fermare questa deriva oscura.

L'odio antisemita continua a diffondersi, dopo Trastevere e Centocelle i cartelli sono stati avvistati anche su Via Prenestina. Nella capitale stanno comparendo in vari quartieri immagini scioccanti di divise naziste con la Stella di David, simbolo di un crescente clima di odio anti-ebraico. Dopo il caso di piazza Sonnino, simili manifesti sono apparsi anche in via Delpino, vicino al cantiere della nuova moschea più grande della città. "Il Tempo" l'aveva predetto, questi episodi sempre più frequenti dimostrano come parte del movimento Pro-Pal stia associando Israele ai crimini nazisti e alimentando sentimenti antisemiti, con il sostegno di una certa sinistra che critica Israele e simpatizza per regimi teocratici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Via Prenestina, arrivano i cartelli antisemiti con divise naziste e stella di David

In questa notizia si parla di: prenestina - cartelli - divise - naziste

