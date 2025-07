crolla parzialmente una palazzina a torre del greco salvato un uomo

Una tragedia sfiorata a Torre del Greco, dove un'esplosione ha causato il crollo parziale di una palazzina. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, un uomo di 60 anni è stato estratto vivo dalle macerie e ora riceve le cure necessarie. La comunità si stringe attorno alle vittime mentre proseguono le operazioni di sicurezza e ricerca per garantire che nessuno sia rimasto coinvolto. Un esempio di coraggio e prontezza in una notte difficile.

