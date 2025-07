LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato 6-3 4-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | le azzurre scappano via nel secondo set

Segui in diretta le emozioni di Wimbledon 2025, dove le azzurre stanno dando tutto sul campo: Erani, Paolini e Bucsa si sfidano con intensità, regalando momenti di grande tennis. La partita si infiamma nel secondo set, e ogni punto è una battaglia tra determinazione e tecnica. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un colpo delle nostre campionesse!

CLICCA QUI PEèR AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Ancora Bucsa a segno in risposta, troppo debole il servizio di Paolini. 40-40 Prima vincente di Jasmine ad annullare la seconda delle due palle break. 30-40 Non trova la palla l'iberica Cristina Bucsa. 15-40 Stecca Paolini col dritto, due palle per accorciare. 15-30 Risposta vincente di dritto di Bucsa. 15-15 Errani sbaglia un semplice appoggio di volée di rovescio. 15-0 Jasmine Paolini a segno di dritto lungolinea con l'ausilio del nastro. 4-1 Game BucsaKato. Non controlla la volée di dritto Errani. 40-30 Non trova la palla in risposta Paolini. 30-30 Errani a segno con un eccellente smash.

In questa notizia si parla di: bucsa - paolini - errani - diretta

