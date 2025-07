La fragile modernità del collasso energetico

In un mondo sempre più fragile sotto il peso di crisi energetiche e temperature record, il collasso può arrivare in un attimo, lasciandoci nel buio e nel silenzio. È il momento di riflettere sulla nostra vulnerabilità e di trovare soluzioni per riscoprire un equilibrio sostenibile. Prevenire, prepararsi e adattarsi diventano le chiavi per affrontare questa nuova realtà: perché conoscere il rischio è il primo passo per superarlo.

MONDO. Capiterà sempre più spesso che all’improvviso tutto si spenga come l’altro ieri. I termometri sopra i 35 gradi, l’asfalto che si scioglie e la rete elettrica che cede, con i cavi dilatati dal caldo torrido, il blackout, improvviso come un temporale estivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La fragile modernità del collasso energetico

