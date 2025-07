Trump ferma l’invio di armi Von der Leyen sollecita l’Ue a intensificare il sostegno all’Ucraina | allarme di Frederiksen sulla Nato

Le recenti dichiarazioni di Trump che fermano l'invio di armi, insieme all'appello di von der Leyen a rafforzare il sostegno europeo all’Ucraina, scuotono gli equilibri internazionali. Frederiksen avverte: questa decisione rappresenta un chiaro segnale per intensificare gli sforzi comuni nel sostenere il paese in guerra. La sfida ora è unire le forze europee per rispondere efficacemente a questa difficile fase del conflitto.

«E' un chiaro segnale per aumentare i nostri sforzi nel sostegno all' Ucraina, non solo a livello Ue ma a livello europeo ». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa ad Aarhus rispondendo ad una domanda sullo stop alle armi che avrebbe deciso Donald Trump. «Se gli Usa hanno deciso così, sarà un serio ostacolo per l'.

