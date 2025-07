Bonolis non ha dubbi | Lautaro-Calhanoglu? La risolveranno sicuramente Ecco cosa ne penso di Chivu c’è un giocatore che mi piace tantissimo!

Il mondo nerazzurro è in fermento, tra tensioni e speranze di rinascita. Paolo Bonolis, tifoso interista e voce autorevole, ha espresso la propria fiducia: Lautaro e Calhanoglu sapranno risolvere ogni problema, mentre Chivu potrebbe portare la svolta che tutti attendono. La passione per l'Inter si intreccia con le voci di mercato e le novità sulla panchina, creando un quadro carico di aspettative e entusiasmo. Come andrà a finire? Restate con noi per scoprirlo.

Il noto conduttore televisivo e tifoso interista, Paolo Bonolis, si è espresso così sul caso scoppiato in casa Inter dopo le parole di Lautaro. Intervistato da TMW, il noto conduttore tv e tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, si è espresso così sui temi d’attualità in casa Inter: dal caos scoppiato dopo le parole di Lautaro all’arrivo di Chivu sulla panchina fino al calciomercato. COME HO PRESO IL CAOS CREATOSI DOPO LE PAROLE DI LAUTARO? – « Normalmente, la risolveranno sicuramente, si parleranno. Sono situazioni che capitano quando ci sono tensione, pressione, stanchezza, cambiamenti naturali in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonolis non ha dubbi: «Lautaro-Calhanoglu? La risolveranno sicuramente. Ecco cosa ne penso di Chivu, c’è un giocatore che mi piace tantissimo!»

