Diogo e André Jota morti in un incidente stradale | quei tragici incidenti che hanno sconvolto il mondo del calcio negli anni

Il destino dei fratelli Diogo e André Jota è tragicamente legato ad altri calciatori, campioni. Tutti morti in incidenti stradali. Il 3 luglio 2025 è la giornata più triste del mondo del calcio. Tifosi e società si stanno stringendo attorno alla famiglia dei calciatori Diogo e André Jota, i due fratelli vittime dello stesso destino: morti insieme in un incidente stradale. Avevano rispettivamente 28 e 26 anni, stando alle prime ipotesi degli investigatori della Guardia Civil spagnola, André avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiavano per lo scoppio di un pneumatico durante un sorpasso. 🔗 Leggi su Notizie.com