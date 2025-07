Morte Diogo Jota all’appello non poteva mancare Conceicao | Chico si lascia andare al ricordo del compagno nel Portogallo con quella – FOTO

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Diogo Jota, il talento portoghese del Liverpool vittima di un incidente stradale. La notizia ha scosso i tifosi e i colleghi, tra cui il collega Conceiçao, che si lascia andare al ricordo del compagno con parole piene di affetto e tristezza. La perdita di Jota ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto il calcio perda un altro suo brillante protagonista.

Morte Diogo Jota: il numero 7 bianconero commemora l’attaccante portoghese del Liverpool, Diogo Jota, morto in un’incidente stradale. La tragedia che ha colpito Diogo Jota è avvenuta nella notte, lungo la A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora, in Spagna. Diogo Jota, attaccante del Liverpool, che viaggiava con suo fratello André Jota, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’auto si è ribaltata e, in pochi istanti, è stata avvolta dalle fiamme. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e degli abitanti locali, Diogo Jota è morto sul colpo, mentre suo fratello André Jota, venticinquenne attaccante del Penafiel, squadra di Serie B portoghese, è deceduto poco dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morte Diogo Jota, all’appello non poteva mancare Conceicao: Chico si lascia andare al ricordo del compagno nel Portogallo con quella – FOTO

In questa notizia si parla di: diogo - jota - morte - appello

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

De Laurentiis lancia un appello in presenza di Conte guardando la telecamera: Ora convertitevi!; Federica Brignone fa un appello a Sinner da Fazio: Non ho mai osato dirglielo, io faccio schifo; Diogo Jota, morto il giocatore del Liverpool in un incidente stradale.

Morte Diogo Jota: Klopp 'cerco una ragione, ma non la trovo' - "Sono profondamente addolorato nell'apprendere della scomparsa di Diogo e di suo fratello André". Scrive sport.quotidiano.net

Diogo Jota morto, andava a prendere il traghetto per tornare in Inghilterra: «Non poteva prendere l'aereo dopo un intervento chirurgico» - Diogo Jota, il calciatore del Liverpool morto in un incidente d'auto a Zamora a soli 28 anni, stava andando a Santander a prendere il traghetto per tornare in Gran Bretagna dopo che i medici ... Segnala ilmessaggero.it