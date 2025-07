Farmaci al via il Testo unico per semplificare la vita ai cittadini Gemmato | Garantire un migliore accesso alle terapie

È fondamentale per il governo Meloni rendere i farmaci più accessibili e comprensibili, semplificando le procedure e migliorando l’efficienza del sistema sanitario. Con l’approvazione del Testo unico, si apre una nuova fase di riforme che rispondono alle esigenze dei cittadini, garantendo un percorso più rapido e trasparente per ottenere le cure di cui hanno bisogno. Un passo importante verso un sistema sanitario più equo e dinamico.

Sui farmaci arrivano le riforme chieste dai cittadini. L'occasione per illustrarle è data dall'assemblea di Farmindustria, con il messaggio giunto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con l'annuncio, da parte del sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, di un Testo unico in materia che renderà più agevole l'accesso alle cure per i cittadini. L'annuncio di Gemmato sui farmaci. " È fondamentale per il governo Meloni rendere accessibile il farmaco al cittadino perché questo migliora la compliance terapeutica e l'aderenza. E di conseguenza miglior cura e minor costo per le casse dello Stato.

