L' incredibile generatore di video Veo 3 ora è disponibile anche in Italia con Gemini

Scopri l'incredibile generatore di video Veo 3, ora disponibile anche in Italia grazie a Gemini! Questa innovativa piattaforma, accessibile da oggi tramite l’app Gemini per gli abbonati Google AI Pro, permette di creare contenuti sorprendenti con watermark visibili e invisibili, garantendo massima tracciabilità. Non perdere l’opportunità di rivoluzionare la tua produzione video e portare la tua creatività a nuovi livelli. Leggi tutto e lasciati sorprendere!

Disponibile da oggi tramite l'app Gemini per gli abbonati a Google AI Pro, Veo 3 include watermark visibili e invisibili per garantire la tracciabilità dei contenuti generati.

