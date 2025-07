Gaza il consolato italiano nega il visto online a un’altra studentessa palestinese Le ong | Ignorata la decisione del Tar

In un’Italia che si fregia di valori universali, la storia di Heba Alnajjar mette in discussione questa immagine. La giovane palestinese, coordinatrice di team medici presso l’OMS, ha visto negarsi il visto online dal consolato italiano, ignorando persino la decisione del TAR. Una vicenda che solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e le barriere burocratiche che ostacolano il talento e la speranza. È il momento di chiedersi: fino a quando?

Il 6 giugno 2025 la 28enne gazawi Heba Alnajjar, che lavora per l’ Organizzazione mondiale della sanità come coordinatrice di team medici di emergenza (dopo quasi due anni di lavoro volontario all’ospedale Nasser di Khan Younis), ha ricevuto dall’ Università del Piemonte Orientale la lettera di ammissione all’edizione 2025-26 del master “Disaster and Health Crisis management”. Ha subito scritto al consolato italiano a Gerusalemme per ottenere il visto, ma non ha ricevuto risposta. Il 12 giugno ha chiamato al telefono la sede consolare, ma le è stato detto che avrebbe dovuto recarsi a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it