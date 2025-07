Milan, la rivoluzione continua: un centrocampista verso la Premier League Mentre il Milan si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia con il ritorno di Allegri in panchina, i cambiamenti non si fermano. La societĂ rossonera sta finalizzando la cessione di un altro centrocampista in Premier League, segnando un ulteriore passo verso una ristrutturazione decisa e ambiziosa. Con tanti obiettivi ancora da raggiungere, il Milan si appresta a definire il futuro di un team pronto a rinascere.

Continuano i cambiamenti in casa Milan, la societĂ rossonera è pronta a cedere un altro centrocampista in Premier League. Mancano pochi giorni all’inizio della nuova era del Milan, che vedrĂ protagonista il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non vede l’ora di tornare sui campi d’allenamento, per costruire delle basi solide in vista della prossima stagione. Nel frattempo, la societĂ continua a portare avanti diverse trattative di calciomercato, sia in entrata che in uscita. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per circa 55 milioni di euro non è stata accolta con piacere dai tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it