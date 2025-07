Sant’Antimo agguato nel ristorante di Luca Di Stefano | tre arresti

Un gesto drammatico scuote Sant’Antimo: un agguato nel ristorante di Luca Di Stefano ha portato a tre arresti, svelando motivazioni di gelosia legate a una relazione sentimentale. Un episodio che mette in luce come le emozioni possano sfociare in azioni estreme, lasciando la comunità sgomenta e chiedendo chiarezza. La cronaca ci invita a riflettere sulle fragilità umane e sulle conseguenze di passioni irrisolte.

Sant’Antimo, sparatoria al ristorante “Il Sole di Notte”: ferito a il tiktoker Luca Di Stefano - Una sparatoria al ristorante "Il Sole di Notte" a Sant'Antimo ha visto coinvolto il tiktoker Luca Di Stefano, ferito alla mano da due malviventi fuggiti a bordo di un'auto.

Sant'Antimo, sparatoria al ristorante “il sole di notte” in cui fu ferito tiktoker: tre arresti - La Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di polizia di Frattamaggiore hanno eseguito una ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, ... Secondo msn.com

Agguato nel ristorante per ragioni di gelosia: tre arresti - Indiziati, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma, delitti aggravati dal metodo mafioso, nonché di ricettazione ... Da napolitoday.it