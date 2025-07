Monopattini elettrici arriva la targa personale | come funziona e da quando diventa obbligatoria

Se sei un appassionato di monopattini elettrici, preparati a nuove regole che cambieranno il modo di muoversi in città. Arriva la targa personale obbligatoria, una misura voluta per aumentare la sicurezza e regolamentare il settore. Ma come funziona e quando entrerà in vigore? Scopriamo insieme tutte le novità e cosa bisogna fare per essere in regola, perché il rispetto delle nuove norme è fondamentale per evitare multe salate.

Arriva la targa personale obbligatoria per i monopattini elettrici. Il ministero dei Trasporti ha emanato un decreto che attua le prescrizioni del nuovo Codice della Strada. Il contrassegno, i cui costi non sono ancora noti, andrà esposto in modo ben visibile sul mezzo. Chi non lo farà rischia multe fino a 400 euro. Vediamo tutte le novità e quando scattano le regole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: monopattini - elettrici - arriva - targa

Monopattini elettrici in sconto su Amazon: le offerte più vantaggiose di oggi - Scopri le imperdibili offerte sui monopattini elettrici su Amazon! In questo articolo, esploreremo le promozioni più vantaggiose di oggi, con modelli di marchi rinomati come Aprilia, Segway, Xiaomi e Ducati.

#Trasporti Arriva la targa per i monopattini elettrici. A introdurla il nuovo codice della strada. Il contrassegno dovrà essere visibile e permanente sul veicolo. Sarà legata alla persona e non al mezzo. Il provvedimento scatterà tra 2 settimane, dopo la pubblicaz Vai su Facebook

#trasporti Arriva la targa per i monopattini elettrici. A introdurla il nuovo codice della strada. Il contrassegno dovrà essere visibile e permanente sul veicolo. Sarà legata alla persona e non al mezzo. Il provvedimento scatterà tra 2 settimane, dopo la pubblicazi Vai su X

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici; Come sarà la targa per i monopattini elettrici; Monopattini elettrici, arriva la rivoluzione della targa personale (che non risolve nulla).

Monopattini elettrici, arriva la “targa personale”: come funziona e da quando diventa obbligatoria - Il ministero dei Trasporti ha emanato un decreto che attua le prescrizioni del nuovo Codice della Strada. fanpage.it scrive

Monopattini elettrici: arriva la targa personale, al via dal luglio 2025 - Dal 2025 sarà obbligatoria la targa personale per i monopattini elettrici, una misura per sicurezza e tracciabilità nel Codice della Strada. Da msn.com