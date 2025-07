L' addio a Diogo Jota il Liverpool | ' Devastati' Klopp | ' Giocatore fantastico' | L' incidente | gomma esplosa durante un sorpasso

Il mondo del calcio e dei motori piange la tragica perdita di Diogo Jota, il talento del Liverpool, in un incidente stradale in Spagna. La sua Lamborghini si è schiantata durante un sorpasso sull'A52, portando via anche il fratello, anch’egli calciatore. Una doppia perdita che ha lasciato devastati i fan e gli addetti ai lavori. Un triste addio a un giocatore e uomo fantastico, il cui sorriso e abilità rimarranno impressi nei cuori di molti.

La sua vettura, una Lamborghini,¬† √® uscita di strada sull'A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. Morto anche¬† il fratello, pure lui calciatore, che era con lui in auto¬†. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - L'addio a Diogo Jota, il Liverpool: 'Devastati'.¬† Klopp: 'Giocatore fantastico' | L'incidente: gomma esplosa durante un sorpasso¬†

Il mondo del calcio saluta Diogo Jota. Il Liverpool: ¬ęDevastati, perdita inimmaginabile¬Ľ. L'omaggio della Premier League: ¬ęIl calcio ha perso un campione¬Ľ. Sui social anche l'addio di Rafa Leao: ¬ęRiposa in pace, fratello¬Ľ. Le reazioni Vai su X

