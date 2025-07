Usa-Russia | Putin oggi parlerò con Trump

Oggi, Vladimir Putin e Donald Trump si confronteranno al telefono in un momento di grande attualità geopolitica. Il leader russo, mentre visitava un’esibizione di brand russi, ha annunciato la chiamata, promettendo di suggerire strategie per promuovere i prodotti sul mercato americano. Un confronto che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali e le relazioni tra Russia e Stati Uniti, lasciando tutti con il fiato sospeso su quali novità emergeranno da questo dialogo cruciale.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato che oggi parlerà al telefono con il presidente Usa, Donald Trump. Lo riportano le agenzie di stampa russe, precisando che Putin lo ha detto durante una visita a un’esibizione di brand russi. “Oggi parlerò con il presidente Usa e sicuramente gli suggerirò di usare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano”, ha dichiarato Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Russia: Putin, oggi parlerò con Trump

