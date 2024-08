Grande Fratello Paolo Masella e la sorella aprono una macelleria | Penso al futuro voglio stare sereno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Nella scorsa edizione delconclusasi la vittoria di Perla Vatiero, abbiamo conosciuto tra i nip, ragazzo romano che nel loft di Cinecittà si è legato a Letizia Petris., l’annuncio diSulla coppia che ha sta trascorrendo una vacanza in Kenya, sono rimasti accesi i riflettori della popolarità , ma il 26enne non ha continuato a cavalcare l’onda del successo, ma è ritornato al lavoro che ha svolto prima di varcare la celebre porta rossa.è pronto per lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria, poichè nel prossimo mese di settembre insieme allaaprirà un’attività nella periferia di Roma. L’annuncio arriva dai social dell’ex gieffino dove ha raccontato ai suoi followers: “Dopo ilsono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare.