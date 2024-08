FOTO | L’ex WWE Dijak è a Londra lo vedremo ad All In?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024)ha lasciato la WWE a fine giugno dopo che il suo contratto è venuto a scadenza e non rinnovato. In occasione del Draft di aprile è stato draftato a Raw, ma di fatto non è mai apparso nello show rosso, poi è arrivato l’addio.è tornato sui ring del circuito indipendente, ma per lui si parla di un possibile approdo in AEW. All In è in programma tra qualche ora e forse ci potrebbe essere qualche sorpresa in questo senso. Load All In? Tramite un post sul proprio profilo X,WWEha reso noto di trovarsi nel Regno Unito. Proprio asi terrà questa sera All In e questo post ha alimentato le speculazione circa un suo possibile debutto in AEW. Diajk era presente nel backstage di Forbidden Door, ma al momento non ci sono certezze su un suo possibile approdo a Jacksonville.