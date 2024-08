Alla Festa dell’Unità di Villadossola | Qui dal ’46 un record In passato qualcuno ha pensato di fare il partito elitario ma senza di noi non si va avanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “In questi posti si vedono i militanti veri, quelli che hanno voglia di darenulla chiedere. Poi ilè fatto di tante anime, ma qui c’è la sua vera anima”. Da cinquant’anni Pippo Calandra serve ai tavoli e taglia anguriedella Lucciola di. Si tratta di una delle Feste de l’Unità più antiche d’Italia. La prima edizione si tenne nel 1946. All’epoca Graziano Zaretti aveva due anni. “Mi portava mio padre ma il primo ricordo è del 1950, avevo sei anni e avevo un cappello con su scritto W l’Unità” ricorda Zaretti mentre mostra ad altri giovani militanti le foto dell’epoca. “Lanacque sull’entusiasmo della Liberazione e del dopoguerra”. Da allora non ha più smesso. “Una volta c’erano gli operai, basta pensare che asu seimila abitanti cinquemila lavoravano in fabbrica” racconta Zaretti. Oggi non è più così.