Zeri adesso ha il suo vino Imprenditore appassionato recupera vigneti ‘resistenti’

(Di sabato 24 agosto 2024)(Massa Carrara), 24 agosto 2024 – La zona, sino a un paio d’anni fa ancora “vergine”, dipuò contare sul suo vigneto e sul suoa chilometro zero. È stata una vera scommessa quella di Stefano Spinetti, vignaiolo professionista di un’azienda vinicola dei Colli di Luni che, da, ha deciso di prendere in gestione un piccolo vigneto abbandonato che aveva notato da qualche anno quando trascorreva le sue vacanze a, in località Coloretta. Proprio la vigilia di Ferragosto il “di“, un bianco caratteriale autentico e genuino, è stato presentato ai residenti del borgo durante una serata all’insegna della convivialità. “Ho una casa a- spiega Stefano Spinetti - e da qualche anno avevo notato quel vigneto incolto pensando che meritasse una nuova vita.