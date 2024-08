Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA FIRENZE-AL MOMENTO SONO DUE I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE ALTRO INCIDENTE SULLA-TERAMO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENT NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO A ULTIMI DUE GIORNI, OGGI E DOMANI, SABATO 24 E DOMENICA 25 AGOSTO DI BUS SOSTITUTIVI TRA TERMINI E BATTISTINI DA LUNEDÌ IL SERVIZIO TORNA REGOLARE DA LUNEDÌ I LAVORI PROSEGUIRANNO DURANTE LO STOP SERALE, DUNQUE, DALLE ORE 21.00 DALLA DOMENCA AL GIOVEDÌ.