Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 15:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma AL MOMENTO SONO DUE I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE ALTRO INCIDENTE SULLA Roma-TERAMO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENT NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO A ULTIMI DUE GIORNI, OGGI E DOMANI, SABATO 24 E DOMENICA 25 AGOSTO DI BUS SOSTITUTIVI TRA TERMINI E BATTISTINI DA LUNEDÌ IL SERVIZIO TORNA REGOLARE DA LUNEDÌ I LAVORI PROSEGUIRANNO DURANTE LO STOP SERALE, DUNQUE, DALLE ORE 21.00 DALLA DOMENCA AL GIOVEDÌ.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 13:30 - A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 13. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN INCENDIO PEMANGONO CODE DI 5 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 12:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 12. CIRCOLAZIONE PARTICOLARMENTE INTENSA NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN DIREZIONE GAETA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 11:30 - INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. romadailynews
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