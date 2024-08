Serie A Roma-Empoli | cambia la mobilità nella Capitale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Domenica all'Olimpico la Roma affronta l'Empoli per la seconda giornata di campionato di Serie A; fischio d'inizio alle 20:45. Al momento del deflusso degli spettatori potrà scattare in caso di necessità l'interdizione a vista del traffico in direzione dello stadio Olimpico da piazzale Diaz, su piazzale della Farnesina in direzione Stadio, all'altezza della galleria Giovanni XXIII allo svincolo in direzione stadio, in via Boselli altezza via Contarini. Provvedimenti che potranno essere adeguati alle circostanze e rinforzati con ulteriori chiusure in base alla valutazione delle Forze dell'Ordine.