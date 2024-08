Serie A Napoli-Bologna | Conte si affida a Raspadori Formazioni orari e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Dopo la debacle del Bentegodi e la tutt'altro che convincente prova di Coppa Italia contro il Modena, ildi Antonioè già spalle al muro: il debutto casalingo in campionato vedrà ilpresentarsi al Maradona nel posticipo delle 20.45 di domenica 25 agosto, per un appuntamento tutt'altro che scontato. Le probabili(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia;. Allenatore:(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italianoo e dove vedere la partita in tv e streaming(fischio d'inizio alle 20.