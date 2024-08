Palazzina dell’ospedale? Solo promesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024)chirurgica da costruire accanto all’ospedale Profili, nulla sembra muoversi dopo quattro anni e allora la politica torna in pressing. "Gli assessori Francesco Baldelli e Filippo Saltamartini – rimarca il consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo - dovrebbero andare a Fabriano e spiegare perché ogni anno la giunta Acquaroli, annuncia in modo roboante l’imminente realizzazione dellachirurgica all’ospedale Profili, ma poi gli annunci e lerimangono tali e nulla si muove. Laè un’opera attesa da anni, che era stata prevista alla fine della precedente legislatura dalla giunta Ceriscioli e inserita nella Programmazione dei lavori pubblici, approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale. L’ Amministrazione regionale di centrosinistra aveva reperito le risorse necessarie, avviando il bando di gara per la progettazione esecutiva.