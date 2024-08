Missione tre punti con la squadra stravolta Fiorentina-Venezia | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 – Ha scelto di usare il pennarello rosso per cerchiare la data di domani, 25 agosto. Sa bene del resto Raffaele Palladino che quella contro il- in programma domenica al Franchi alle ore 18:30 - è una gara troppo importante per impostare al meglio il prosieguo della stagione dellae questo per tanti motivi: intanto perché un successo contro i lagunari permetterebbe di dare un primo messaggio forte e chiaro alla classifica di Serie A dopo il mezzo passo falso di una settimana fa a Parma (non vincere per la seconda volta di fila contro una neopromossa farebbe storcere più di qualche naso) e poi perché centrare i trealla prima in casa in campionato sarebbe il modo migliore per preparare il playoff di ritorno in Conference League contro la Puskas Akademia, in programma giovedì in Ungheria.