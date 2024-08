Giorgio Allegri precipita davanti all’amico e muore sulle Dolomiti il dolore dell’ex allenatore | L’escursione era facile e lui era uno sportivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ravenna, 25 agosto 2024 –È morto sotto gli occhi dell’amico con cui stava effettuando un’escursione,montagne del Bellunese,ndo in un dirupo., ventiseienne ravennate, era unoed ex giocatore della pallanuoto Ravenna. A contattare la centrale del 118, è stato proprio l’amico, in forte stato di shock. I due stavano risalendo il sentiero Tivan, durante il giro dell’anello del Monte Civetta, ed entro pochi minuti avrebbero raggiunto il rifugio Coldai e qui trascorso la notte. Ad un certo punto il 26enne ha messo un piede in fallo, ed èto dal sentiero. L’elicottero di Pieve di Cadore, in rientro da una missione, è stato subito dirottato sul punto indicato d. L’equipaggio ha individuato l’escursionista e lo ha trovato subito in condizioni gravissime, dopo una caduta di 150 metri tra salti di roccia.