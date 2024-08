Urso | Il governo c’è Stellantis no

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Braccio di ferro tra il. L’ennesimo. A distanza, con un botta e risposta che non fa pensare a nulla di buono. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, ospite al Meeting di Rimini, chiede "che vengano rispettati gli impegni presi". Ovvero il piano di produzione proposto dal Ceo della holding Carlos Tavares, con un milione di veicoli entro fine 2024. Ma anche sul ricorso alla cassa integrazione vicina alla scadenza – con "25mila posti di lavoro a rischio", spiega il segretario della Cisl Luigi Sbarra – e sul destino del gigafactory di Termoli. "Arrivano segnali negativi. Ilha fatto la sua parte, mentreno. Ci aspettiamo risposte, a breve", sentenzia. Poi l’avvertimento sui fondi del Pnrr per lo stabilimento in Molise, in provincia di Campobasso: "Quelle risorse, se non ci faranno sapere, le daremo ad altri.