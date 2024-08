Pachinko – La moglie coreana 2 la recensione | Un piccolo capolavoro della serialità

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 23 agosto 2024) La serie:– La2, 2024. Creata da: Soo Hugh. Cast: Kim Min-ha, Youn Yuh-jung, Soji Arai, Jin Ha:. Genere: Drammatico. Durata: 8 episodi/45 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: Su Apple Tv+, in lingua originale. Trama: Le storie di una famigliatrapiantata in Giappone si intrecciano su due piani temporali diversi: con lo scoppioSeconda Guerra mondiale le cose per Sunja si fanno estremamente difficili, negli anni Ottanta, invece, il giovane Solomon sta ancora cercando la sua strada e di costruirsi un futuro. A chi è consigliato? A chi ama le grandi saghe familiari, le storie drammatiche e ambientate in luoghi lontani. È necessario non farsi spaventare dall’idea di vedere la serie in originale perchè gran partesua pluralità linguistica.