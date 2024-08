Incidente in auto per il difensore della Lazio Luca Pellegrini | si ribalta con la Smart sulla Cassia portato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Brutta disavventura prima dell’allenamento per il terzinoche stamattina è rimasto coinvolto in un. Per fortuna, il calciatore ha risolo lievi ferite alla gamba e al momento in cui si scrive è sotto osservazione in. Per le 9 del 23 agosto era prevista una sedutasquadra a Formello con conseguente allenamento tattico in vistapartita che lagiocherà sabato contro l‘Udinese al Blu Energy Stadium., però, all’allenamento non è mai arrivato. A quanto riporta Il Messaggero, il calciatore erasuavia– che conduce direttamente a Formello -, quando l’si è cappottata in uno scontro che ha causato anche rallentamenti al traffico. Le esatte dinamiche dell’non sono ancora state chiarite chiare.