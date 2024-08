GRANDE FRATELLO | ECCO IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE DEL REALITY FIRMATO SIGNORINI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 23 agosto 2024)riparte a settembre su Canale 5. Doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì in prima serata, oltre alle strisce daytime e al canale dedicato Mediaset Extra. Chi saranno i vipponi che varcheranno la porta rossa per entrare nella casa più spiata d’Italia? Chi per poche settimane, chi per molti mesi vedremo convivere insieme: Clarissa Burt Clayton Norcross Eleonora Cecere Ilaria Galassi Pamela Petrarolo Enzo Paolo Turchi Giulia Mannucci Helena Prestess Iago Garcia Jessica Morlacchi Luca Calvani Shaila Gatta Lo svela il blog di Davide Maggio. Si sottolinea che le tre ex ragazze di Non è la Rai giocano, almeno inizialmente, come concorrente unico. Caratteri fumanti, ci sarà da ridere. L'articoloILDELproviene da BUBINO.