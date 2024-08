Ciclismo A Civitanova successi di Soldi e Totò nel Trofeo del Mare - Claudio Pini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le due ruote sotto i fari hanno avuto di nuovo il notevole profilo deldel, giunto alla 16ª edizione. Prima corsa. La bandierina è stata abbassata a beneficio dei corridori più maturi (veterani seconda serie, gentlemen, supergentlemen): 23 giri, 46 km. Vittoria di Italo, il gentleman giallonero del Team Giuliodori Renzo di Appignano ha superato i pari-categoria Davide Bellato (Team Duebi) e Silvio Giovane (compagno di colori). Seconda corsa. Nella sfida clou si sono confrontati juniores, seniores, veterani prima serie: 30 giri, 60 km. Oro e argento ai due gettonati ex professionisti. Affermazione del senior portoelpidiense Paolo(Team Go Fast), che ha regolato il recanatese Riccardo Stacchiotti (Team Crainox, secondo come nel 2023). Classifiche Assolute Prima Corsa: 1.Italo(Team Giuliodori Renzo – Appignano); 2.