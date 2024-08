Aggressioni al personale sanitario incontro in Prefettura Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Il tema dellealè stato al centro di unsvoltosi oggi atra la, una delegazione dell'Ordine dei medici chirurghi del capoluogo regionale e dell'associazione toscana dei medici dirigenti Assomed. Tra i presenti il presidente dell'Ordine dei medici Pietro Dattolo, il segretario regionale Assomed Gerardo Anastasio e il vice capo di gabinetto dellaEugenio Di Agosta. Durante l', si legge in una nota, "è stata fornita assicurazione circa il costante monitoraggio del fenomeno, già oggetto di precedenti riunioni di coordinamento delle forze di polizia". È stata poi "confermata l'intenzione di convocare a breve una specifica seduta del Cosp (comitato per l’ordine e la sicurezza) estesa, per l'occasione, agli attori istituzionali interessati dalla vicenda".