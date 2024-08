Scippa un’anziana sull’autobus | è lo stesso che si era gettato nella roggia dopo aver derubato una signora

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È stato nuovamente arrestatoprima serata di oggi (giovedì 22 agosto) il 31enne nordafricano che lo scorso 7 luglio a Redona si eraessere stato raggiunto dagli agenti della Questura che lo inseguivano per un furto ai danni di una donna nel parco di via Radini Tedeschi. Verso le 18 di oggi una Volante, avvertita da una chiamata al numero unico d’emergenza 112, è intervenuta in via Camozzi, dove era stato segnalato uno scippo ai danni disu un autobus Atb. Sul mezzo di trasporto pubblico alla donna era stata rubata la borsa: gli agenti, che si trovavano già vicini al luogo del fatto, sono arrivati in tempo per inseguire lotore e fermarlo mentre, sceso dall’autobus, tentava di fuggire a corse.