Salvini lezione epica alla Francia | come saranno i letti a Milano-Cortina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Prosegue a gonfie vele il cantiere dell'ex scalo di Porta Romana ache ospiterà il Villaggio Olimpico dei Giochi invernali di2026. L'occasione per aggiornare lo stato dell'arte è stata la visita al sito effettuata ieri mattina dal ministro per le Infrastrutture Matteo. «Questa zona per i milanesi fino a poco tempo fa significava degrado, spaccio, prostituzioni, problemi. Ora ospiterà il Villaggio Olimpico. Abbiamo fatto un sopralluogo- spiega- su quelle chele stanze. L'obiettivo è quello di non avere nessuno dei problemi che ci sono stati a Parigi. I- ha precisato il ministro -in legno (e non in cartonequelli dei Giochi francesi, ndr). Ma la cosa bella è quella che qui non solo verranno ospitati in maniera sostenibile i 1.700 atleti per le Olimpiadi ma, finiti i Giochi qui arriveranno 1.