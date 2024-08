‘Notti sotto le stelle’ alla Fagianella | chiusura con la poesia beneventana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 23 agosto, alle 20:00, sullasi concluderà il programma di “Nottile stelle” con una serata dedicata”, intendendo con ciò liriche scritte da poeti locali che descrivono la nostra città. Il tentativo è di costruire un atlante emozionale che permetta di percorrere i luoghi di Benevento con una guida poetica e non banalmente descrittiva. L’Atlante Poetico Beneventano è un’idea dell’Archeoclub, lanciata lo scorso mese di giugno con le “Domeniche del Flâneur”, passeggiate in alcuni luoghi di maggiore valenza iconica, quale sperimentazione in loco dellaecfrastica, capace cioè di tradurre in parole la qualità superiore di luoghi e manufatti artistici.