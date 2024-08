Le politiche sul clima? In 20 anni solo 63 su 1 500 sono state efficaci nel ridurre in modo significativo i gas serra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) Potrebbe suonare come una sentenza inappellabile, ma non lo è. Il nuovo studio pubblicato su Science e guidato dall’Istituto di Potsdam e dall’Istituto di Ricerca Mercator ha infatti decretato che in 20dia contrasto del cambiamentotico «63 interventi su 1.500»statinelini gas. L’indagine non va interpretata come un fallimento delleambientali condotte finora, ma un punto da cui ripartire in maniera più consapevole per limitare l’impatto del cambiamentotico. Impatta di più il mix di misure: tasse più incentivi La ricerca verte sull’impattotico di circa 1.500messe a terra dai governi di 41 Paesi tra il 1998 e il 2022 per limitare gli effetti del cambiamentotico.