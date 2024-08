Il Pavone che verrà I lavori proseguono Pronti alla preapertura di ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)all’interno del Teatroin vista della pre-apertura programmata a(la riconsegna ufficialecittà avnel 2025). Intanto è stato restaurato l’arredo fisso della hall, oltre alle porte, ed è in corso la ricollocazione di tutti gli arredi fissi e mobili dei palchi (dopo il recente completamento della ripavimentazione) e della platea. "A occuparsi della pre-apertura sarà la TeatroS.r.l", informa il Comune - . "Addunque - informa l’assessore Francesco Zuccherini - ci sarà un taglio del nastro “parziale“. Poi il locale sarà richiuso per gli ultimi interventi e già dal prossimo anno sarà riconsegnato ufficialmentecittadinanza". Il teatro comunque rimarrà aperto anche per il periodo natalizio, in modo da ospitare eventi in tema con le festività.