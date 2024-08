Fedez e la frecciata a Chiara Ferragni nel suo nuovo brano Di Caprio Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Uno dei personaggi più chiacchierati dell’estate è sicuramente Federico Lucia, in arte. La travagliata storia d’amore con l’ormai ex mogliecontinua sempre a far mormorare il web: i due infatti dopo un matrimonio e tanti anni insieme, due bellissimi figli Leone e Vittoria, hanno deciso di separare le loro strade. In merito ai motivi i due non si sono mai pronunciati ma tante sono state le varie indiscrezioni. Se da una parte oggirisulta essere completamente invaghita di Silvio Campara (QUI la reazione dial gossip che ha infuocato l’estate). Dall’altra parteinvece è stato spesso colto in fragrante insieme ad alcune influencer. La sua ultima, terza fiamma estiva, è Luna Shirin Rasia, ex fidanzata storica di Michele Merlo, ex cantante di Amici che ha perso la vita nel 2021.